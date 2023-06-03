رئيس جامعة الأزهر: لم نطلب من جيل بايدن ارتداء غطاء الرأس

(مصراوي):

أكد الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، أن جيل بايدن زوجة الرئيس الامريكي عبرت عن سعادتها حينما توجهت بالزيارة للجامع الأزهر وكانت معجبة بتاريخ الجامع وأروقته والتاريخ الطويل الذي يمتد لأكثر من 1033 عاما، موضحا أنها أقدم جامعة اسلامية امتدت الدراسة فيها على طول هذ الزمن العتيق.

وأشار الدكتور سلامة داوود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، في فضائية "القاهرة والناس" إلى أنهم لم يطلبوا من جيل بايدن ارتداء غطاء الرأس وجاءت به هي وابنتها وأختها، قائلا: "هي جاءت بغطاء الرأس هي وأختها وابنتها والوفد المرافق لها ولم يجبرها أحد على ارتداء غطاء الرأس".

وتابع: "جيل بايدن كانت تسأل على أمور معينة في طريقة الدراسة بالأزهر وكانت سعيدة بنظام الدراسة القديم في الأزهر الشريف وتطورها عبر التاريخ"، مؤكدا أن جيل بايدن أعجبت بأروقة الأزهر وتاريخه الطويل ورأت كيف يعيش الطالب في هذ الجو الروحي وعبق التاريخ والعلم بين المدرس والتلميذ وفتحت بعض الدواليب القديمة في أروقة الأزهر.