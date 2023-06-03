انتصار السيسي: سعدت بلقاء جيل بايدن في زيارتها لبلدها الثاني مصر

(مصراوي):

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعاداتها بلقاء السيدة جيل بايدن، قرينة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال زياراتها للقاهرة، التي استغرقت يومين.

وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب توديعها سيدة أمريكا الأولى: "سعدت بلقاء السيدة جيل بايدن، خلال زيارتها لبلدها الثاني مصر فى زياره استغرقت يومين".

وودعت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، قرينة الرئيس الأمريكي بعد انتهاء زيارتها لمصر.

واستقبلت السيسي، أمس بمطار القاهرة الدولي السيدة جيل بايدن قرينة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في مستهل زيارتها إلى مصر التي تمتد على مدار يومين.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته رحبا بالسيدة جيل بايدن في قصر الاتحادية ، حيث نقل الرئيس السيسي تحياته للرئيس جوبايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية ، معرباً عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة .

ومن جانبها نقلت قرينة الرئيس الأمريكي تحيات الرئيس بايدن للرئيس السيسي وأشادت بحسن الاستقبال وكرم الضيافة في مصر معربة عن تقدير الولايات المتحدة حكومة وشعبا لمصر .