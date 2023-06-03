"الأعلى للثقافة" يناقش المنصات الرقمية وصناعة المحتوى الثقافي.. غدا

كتب- محمد شاكر:

يعقد المجلس الأعلى للثقافة؛ بأمانة الدكتور هشام عزمي، مائدة مستديرة بعنوان "المنصات الرقمية وصناعة المحتوى الثقافي"، والتي تنظمها لجنة الإعلام بالمجلس، وذلك في تمام السادسة مساء غدا الأحد الحالي بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.

يدير المائدة: الإعلامي الكبير الدكتور جمال الشاعر مقرر لجنة الإعلام بالمجلس، ويشارك بها طبقًا للترتيب الألفابائي: الدكتور أحمد الحفناوي خبير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحفي أشرف مفيد عضو اللجنة، والخبير الاقتصادي خالد البرماوى، والدكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمي وعضو لجنة الثقافة الرقمية، والمهندس مصطفى أبوجمره العضو المنتدب لمنصة بيج براذر آناليتكس، والدكتورة منى الحديدي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور هشام عزمى أستاذ علم المعلومات والأمين العام للمجلس.

بالإضافة إلى مشاركة أعضاء اللجنة بالتعقيب والمداخلات.