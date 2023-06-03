حدث في 8 ساعات| وفاة 3 إسرائيليين ومصري من عناصر تأمين الحدود وتفاصيل طقس الأحد

(مصراوي):

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها وفاة 3 إسرائيليين ومصري من عناصر تأمين الحدود في مطاردة لمهربي المخدرات، وانتصار السيسي تودع جيل بايدن بعد انتهاء زيارتها لمصر، وشبورة وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 33 مئوية غدًا الأحد.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

المتحدث العسكري: وفاة 3 إسرائيليين ومصري من عناصر تأمين الحدود في مطاردة لمهربي المخدرات

أصدر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، قالت فيه إنه فجر اليوم السبت الموافق 3/6/2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات.

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انتصار السيسي تودع جيل بايدن بعد انتهاء زيارتها لمصر (صور)

ودعت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، جيل بايدن، قرينة الرئيس الأمريكي بعد انتهاء زيارتها لمصر، اليوم السبت.

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امتحانات الثانوية العامة 2023.. أسهل طريقة لحل الأسئلة المقالية

قدَّم الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، عبر الجروب التعليمي "حوار مجتمعي تربوي"، لطلاب الثانوية العامة 2023، كيفية الإجابة عن أسئلة المقال القصير بالامتحانات.

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الطقس غدا.. شبورة وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 33 مئوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا الأحد 4 يونيو ودرجات الحرارة المتوقعة على أغلب الأنحاء، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري غدا 33 مئوية.

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حددها الأزهر.. 3 أيام في الشهر صومها يساوي صيام الدهر كاملا

ذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغَّب أمته في صيام الأيام البيض، وهي يوم 13، 14، 15 من كل شهر هجري، والتي توافق في شهر ذي القعدة أيام: الجمعة، السبت، الأحد.

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