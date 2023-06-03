انتصار السيسي تودع جيل بايدن بعد انتهاء زيارتها لمصر (صور)

كتب- محمد سامي:

ودعت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، جيل بايدن، قرينة الرئيس الأمريكي بعد انتهاء زيارتها لمصر، اليوم السبت.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي، استقبلا السيدة چِل بايدن قرينة رئيس الولايات المتحدة التي زارت مصر لمدة يومين.

من ناحيتها رحبت السيدة انتصار السيسي، بضيفة مصر، وقالت في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تحل السيدة جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر، وإنني إذ أرحب بها في بلدها الثاني مصر، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية".

وأضافت: "أتمنى لها قضاء أفضل الأوقات في أم الدنيا".