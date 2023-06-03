"جيل بايدن" تزور أهرامات الجيزة وتبدي إعجابها بأبو الهول
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كتب- يوسف عفيفي:
أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانا بشان زيارة سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن، لمنطقة الأهرامات الأثرية.
وقالت الوزارة، في بيان، السبت: على هامش زيارتها الرسمية الحالية لمصر، زارت جيل بايدن، قرينة الرئيس الأمريكي، منطقة أهرامات الجيزة الأثرية.
وكان في استقبالها أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الذي قدم شرحًا لها أثناء زيارتها لهرم خوفو من الخارج، ومنطقة البانوراما، وأبو الهول.
كما حرصت "جيل بايدن" على التقاط الصور التذكارية لها في المنطقة الأثرية، وأعربت عن سعادتها بهذه الزيارة، وإعجابها بأهرامات الجيزة وأبو الهول.
وفي نهاية الزيارة قدم الوزير لقرينة الرئيس الأمريكي هدية تذكارية عبارة عن مستنسخ لقلادة فرعونية.
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