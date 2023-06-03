الطقس غدا.. شبورة وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 33 مئوية

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا الأحد 4 يونيو ودرجات الحرارة المتوقعة على أغلب الأنحاء، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري غدا 33 مئوية.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم السبت، إنه يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود ليلا، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، طقس معتدل الحرارة على جميع الأنحاء.

وتوجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توجد فرص أمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق من السواحل الشرقية وخليج السويس وجنوب سيناء وجنوب البلاد، إلى جانب نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.