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نقابة المحامين تنظم دورة عن عالم الميتافيرس ومستقبل المحاماة الخميس

03:39 م السبت 03 يونيو 2023
نقابة المحامين تنظم دورة عن عالم الميتافيرس ومستقبل المحاماة الخميس

نقابة المحامين

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كتب- إسلام لطفي:

أعلنت لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين، تنظيم دورة قانونية تحت عنوان "عالم الميتافيرس من منظور قانوني ومستقبل المحاماة"، يوم الخميس المقبل، بنادي المحامين النهري بالمعادي، تحت رعاية عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

ويحاضر في الدورة الدكتور أشرف أمين فرج يوسف، أستاذ القانون المدني والتجاري ـ المحاضر بالجامعات.

وتعقد الدورة تحت إشراف عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، وأبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد، ومحمد عبد الوهاب، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة الشباب، وبتنسيق من شريف منطاوي وخالد السني وأحمد اللويزي، المحامون.

سوق مصراوى

نقابة المحامين عالم الميتافيرس مستقبل المحاماة

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