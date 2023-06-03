رئيس الوزراء يتابع معدلات تنفيذ عدد من المشروعات بمينائي الإسكندرية والدخيلة



كتب- محمد غايات:

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بميناءي الإسكندرية والدخيلة، التي يتم تنفيذها ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير وتطوير جميع الموانئ المصرية.



وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء بحري نهاد شاهين، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ومسئولو الجهات المعنية.

واصطحب وزير النقل رئيس الوزراء في جولة واسعة بأرجاء المشروعات الجاري تنفيذها بالميناءين، حيث أكد الوزير أن تنفيذ هذه المشروعات يأتي لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد وزير النقل على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير الموانئ المصرية، مشيرا إلى توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري والموانئ البحرية، وقال إن الدولة تعكف على تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ محورية، فضلا عن العمل على زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط.

كما أكد وزير النقل أنه تم عمل شراكات استراتيجية مع خطوط عالمية تمثل أكبر 6 خطوط ملاحة عالمية، وتعمل في الموانئ المصرية، وهي: ميرسك وmsc وCMA CGM وهاباج لويد وevergreen، بالإضافة إلى أكبر مشغلي محطات الحاويات بالعالم AP Moller وHPH وTIL وCMA terminals وEuro gate .