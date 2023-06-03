المتحدث العسكري: وفاة 3 إسرائيليين ومصري من عناصر تأمين الحدود في مطاردة لمهربي المخدرات
كتب- محمد سامي:
أصدر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، قالت فيه إنه فجر اليوم السبت الموافق 3/6/2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات.
وبحسب بيان القوات المسلحة، اليوم السبت، أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران.
وأشار المتحدث العسكري إلى أنه جار اتخاذ كل إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
ووجه المتحدث العسكري خالص التعازي لأسر المتوفيين والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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