بالعنوان.. 7 خطوات للاستعلام عن استهلاك فاتورة "كهرباء" يونيو 2023



كتب- محمد صلاح:

يبحث مشتركو شركات توزيع الكهرباء من مستخدمي العدادات التقليدية والقديمة مع بداية كل شهر عن الآليات التي أتاحتها الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات التوزيع التابعة لها للقيام بإجراء عمليات البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو الجاري 2023 بالعنوان.



خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو 2023

حددت الشركة الخطوات التي يجب أن يقوم بها المشتركون من مستخدمي العدادات التقليدية للاستعلام والبحث عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء شهر يونيو الجاري 2023 بجميع فروع وإدارات وشبكات شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات عن طريق عنوان المشترك فقط؛ من خلال اتباع الخطوات التالية:



الخطوة الأولى:

تتم من خلال قيام المشترك من مستخدمي عدادات الكهرباء التقليدية بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة https://www.eehc.gov.eg/eehcportal

الخطوة الثانية:

تتم من خلال قيام المشترك بالضغط على قسم الخدمات.

الخطوة الثالثة:

تتم من خلال قيام المشترك بالضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

الخطوة الرابعة:

تتم من خلال قيام المشترك بكتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها؛ حيث العنوان بالكامل- المحافظة التابع لها العميل.

الخطوة الخامسة:

تتم من خلال قيام المشترك بتدوين الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

الخطوة السادسة:

قيام المشترك بكتابة رقم العداد المكون من 10 أرقام.

الخطوة السابعة:

تتم من خلال قيام المشترك بالضغط على زر الاستعلام.