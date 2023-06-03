التنمية المحلية: 32 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات بالمحافظات حتى منتصف مايو الماضي

كتب- محمد نصار:

اطلع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على تقرير من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، عن الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للمحافظات منذ بداية العام المالي الحالي (2022- 2023) حتى بداية منتصف مايو الماضي.

وأعلن وزير التنمية المحلية، وفق بيان، السبت، أنه تم إتاحة نحو 32 مليار جنيه من إجمالي الاعتمادات المخصصة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في قرى ومدن ومراكز المحافظات وذلك حتى منتصف شهر مايو الماضي، مشيرا إلى أن إجمالي استثمارات خطة العام المالي الحال (2022/2023) يبلغ حوالي 35.8 مليار جنيه.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الاعتمادات المالية المخصصة للخطة الاستثمارية للعام الحالي تم توجيهها لتنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى جميع الوحدات المحلية بالمحافظات بما يلبي مطالب أبنائها والأولويات المُلِحّة والعاجلة، لافتا إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار التنسيق بين المشروعات التي تتضمنها الخطط الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التنموية التي تتضمنها الخطط المركزية للوزارات ضمانًا لعدم ازدواج المشروعات المنفذة.

وأشار "أمنة" إلى أن ما تم إنفاقه خلال خطة العام الحالي ساهم في تحسين الخدمات بعدة قطاعات خدمية، حيث تم تنفيذ مشروعات لمد شبكات الكهرباء للمناطق السكنية الجديدة وإحلال وتجديد الشبكات القائمة وتوريد معدات إنارة لتوفير التيار الكهربائي للمواطنين للاستخدامات المنزلية باستثمارات 1.8 مليار جنيه، وتضمنت الأعمال التي نفذتها المحافظات توريد وتركيب أعمدة إنارة ومحولات كهرباء جهد منخفض ومد كابلات وتوريد وتركيب كشافات إنارة ولمبات موفرة، إضافة إلى شراء سيارات برج للصيانة ومعدات أخرى.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى صرف مبلغ 20.3 مليار جنيه، لرصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظة لتسهيل عملية الانتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجاري لرفع الحالة الاقتصادية وتنفيذ رصف طرق محلية، مشيرًا إلى أن مشروعات الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.

وقال اللواء هشام آمنة إنه تم صرف مبلغ 4,3 مليار جنيه، لتحسين بيئة المحافظات من خلال شراء معدات النظافة وتغطية مصارف داخل الكتلة السكنية ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات وتجميل مداخل القرى والمدن والميادين العامة والشوارع للحفاظ على صحة المواطنين، مضيفا أن الاعتمادات تتضمن تنفيذ مشروعات تطوير حدائق وميادين، وشراء معدات نظافة متنوعة، وإعادة تأهيل معدات النظافة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم صرف 1.5 مليار جنيه لمنظومة الأمن والإطفاء والمرور تشمل إقامة نقاط إطفاء وأكشاك مرور وتوريد سيارات إطفاء وأوناش إنقاذ وأجهزة ومعدات متنوعة بمختلف المحافظات، لافتا إلى صرف 4.3 مليار جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظات وتشمل رفع كفاءة مقرات المباني الإدارية وتطوير المراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين.

وتابع أن الخطة تستهدف أيضًا تنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادي وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية، وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين والوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين والتنمية المحلية الاقتصادية وتنمية الإدارة المحلية والدعم الفني.

ولفت وزير التنمية المحلية أن خطة عام (2022/2023) شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة، مشيرا إلى أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية وحتى يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية.

واستطرد اللواء هشام آمنة أن الخطة الاستثمارية التزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار وتحقيق الاستدامة البيئية والمشروعات المستجيبة للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التي تُراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم، موضحا اعتماد الخطة كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالـمُقارنة بالمُستهدفات الواردة بالخطة.

وثمن وزير التنمية المحلية جهود المحافظين في المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالي والمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ لإنجازها على أكمل وجه، موجها بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.