حددها الأزهر.. 3 أيام في الشهر صومها يساوي صيام الدهر كاملا
كتب- إسلام لطفي:
ذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغَّب أمته في صيام الأيام البيض، وهي يوم 13، 14، 15 من كل شهر هجري، والتي توافق في شهر ذي القعدة أيام: الجمعة، السبت، الأحد.
وأشار إلى أن من واظب على صيام هذه الأيام كانت له كصيام الدهر؛ فعن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رَسَولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ "هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ".
وأوضح أن الله ميَّز الأشهر الحرم بالفضائل والبركات، لذلك كان استثمار أوقاتها في الإكثار من الصالحات والاجتهاد في الطاعات والمبادرة إليها والمواظبة عليها داعيًا لفعل الطاعات في باقي الشهور.
ولفت إلى أنه على المؤمن أن يغتنمَ العبادةَ في هذه الأشهر التي فيها العديد من العبادات الموسمية كالحج، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء والإكثار من الصدقات والإكثار من الصيام.
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