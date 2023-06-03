"صحة الشيوخ" تناقش تحسين أوضاع أطباء التكليف في المناطق النائية والحدودية

كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور علي مهران، عددا من الاجتماعات على مدار يومي الأحد والاثنين لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من الأعضاء.

وتناقش اللجنة في اجتماعها، غدا الأحد، برئاسة الدكتور علي مهران، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي بشأن "توفير مسكن للأطباء والممرضين المغتربين خارج مبنى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة، لزيادة قدرتها الاستيعابية"، وذلك في اجتماع لجنة مشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها، الاثنين المقبل، برئاسة النائب علي مهران، اقتراحين برغبة مقدمين من النائبين ياسر الهضيبي ورزق علواني، بشأن تحفيز الأطباء التخصصات للتواجد في المحافظات الحدودية، وتحسين أوضاع أطباء التكليف في المناطق النائية والحدودية وتحسين رواتبهم ومراعاة التوزيع الجغرافي"، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.