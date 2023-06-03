الليلة.. بدر ذو القعدة يزين سماء مصر والوطن العربي

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن القمر البدر لشهر ذوالقعدة، يزين سماء مصر والوطن العربي، اليوم السبت 3 يونيو 2023، طوال الليل وسيكون في حالة اقتران مع النجم قلب العقرب.

وأضافت الجمعية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن القمر البدر سيشرق من الأفق الجنوب الشرقي بالتزامن مع غروب الشمس ومساره في السماء سيحاكي المسار المنخفض للشمس بعد ستة أشهر من الآن حيث سيكون في أقصى الجنوب، فهذا القمر يكتمل بدراَ بالقرب من الانقلاب الصيفي لذلك سيتبع تقريبًا نفس المسار الظاهري لشمس ديسمبر عبر السماء.

وتابعت: سيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبيرا أثناء شروقه عندما يكون قريب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالي ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري، إضافة لذلك قد يكون باللون الوردي أو البرتقالي أثناء ارتفاعه بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا، حيث تعمل مكوناته على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى اعيننا، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

وأشارت الجمعية الفلكية بجدة، إلى أن القمر سيصل إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي مائل نحو الجنوب وسيغرب بالأفق الجنوب الغربي مع شروق شمس الأحد.

وأوضحت أنه بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدرا طوال الليل، ولكن علميا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس وسيحدث ذلك صبيحة يوم الأحد 04 يونيو 2023 عند الساعة 06:41 ص بتوقيت مكة (03:41 ص بتوقيت جرينتش) ويكون أكمل نصف مدارة حول الأرض خلال هذا الشهر.

وأكملت: ويعتبر هذا التوقيت من الشهر القمري مثالي لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهة "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعا.

وخلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي ساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.