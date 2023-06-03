3 حالات يجب فيها إبلاغ شركة الكهرباء.. "لو حصل عطل أو ماس"

كتب- محمد صلاح:

يواصل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تقديم توضيحات في كل الأمور المتعلقة بالكهرباء والمواطن المشترك، وذلك في إطار توعية المستهلك بكل القواعد المنظمة للحقوق والواجبات.

ونشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في بيان، عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أبرز الحالات التي يجب على المشترك إبلاغ شركة الكهرباء عليها وهي كالآتي:

حالات يجب على المشترك إبلاغ شركة الكهرباء:

1- في حالة حدوث عطل أو ماس في العداد.

2- في حالة زيادة الأحمال بالوحدة الخاصة بالمشترك للحفاظ على سلامة المواطنين.

3- في حالة تغيير نوع النشاط من منزلي إلى تجاري أو العكس يجب إبلاغ شركة الكهرباء.

وخصصت الوزارة خطا ساخنا للتواصل وتقديم الشكاوى أو المقترحات وطلب المساعدة برقم 121.