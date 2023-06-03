طلب إحاطة للحكومة بشأن أزمة الحاجزين في أراضي الإسكان المتميز بأكتوبر الجديدة

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن أزمة الحاجزين في قرعة الأراضي إسكان متميز إعلان مكمل 2018 بأكتوبر الجديدة.

وقال النائب: في إطار حرص الدولة على توفير سكن ملائم لكل المصريين، تم الإعلان عن قرعة أراضي إسكان متميز في 2018، ووفقًا لكراسة الشروط يكون تسليم الأراضي مرفقة "مياه شرب - صرف صحي - كهرباء - طرق داخلية".

وتابع عضو مجلس النواب: وعلى الرغم من أن الحجز تم في 2018، إلا أن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة تأخر 5 سنوات بعد إعلان نتيجة القرعة وسداد مقدم الحجز، وفي المقابل شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعًا كبيرًا مما أُثر على المواطنين.

وأشار هشام حسين، إلى أنه عند الإعلان بعد ذلك عن مواعيد تسليم في فبراير 2023، فوجئ الحاجزين أثناء المعاينة بعدم وجود أي مرافق لأغلب القطع المخصصة، على الرغم من التوقيع على محاضر الاستلام، إلا أن الشركة المسئولة عن إدخال المرافق لم تلتزم.

وطالب النائب، بالتدخل الفوري لإنهاء أعمال المرافق "مياه وكهرباء وصرف صحي وطرق داخلية"، مشددًا على ضرورة إخطار بنك الإسكان والتعمير بتعديل موعد استحقاق الأقساط لحين الانتهاء من أعمال الترفيق بالكامل.