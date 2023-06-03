الإسكان: وفد من جامعة ألاباما الأمريكية يزُور مدينة حدائق العاصمة

كتب- محمد عبد الناصر:

استقبل المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، وفدًا من جامعة ألاباما الأمريكية في زيارة للمدينة، بشأن عقد التدريب السنوي لطلبة من كلية الهندسة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وذلك بمقر جهاز مدينة حدائق العاصمة، بحضور مسئولي الجهاز، والمشروعات.

وأوضح عبداللاه، أن اللقاء بدأ بعرض فيديو توضيحي عن المدينة والمشاريع الجاري تنفيذها وأهمها مشروع الإسكان الأخضر "العمارة الخضراء" والجاري تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، وذلك في إطار خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتوفير المسكن الملائم والاستدامة في تنفيذ المشروعات.

واصطحب عبداللاه، ومسئولي الجهاز، الوفد الأمريكي في جولة بالمدينة للاطلاع على المشروعات، والتي شملت تفقد إحدى عمارات مشروع الإسكان الأخضر والتجول داخل وحدة سكنية بالإسكان الأخضر، للتعرف على التصميم الداخلي للوحدة، كما تم الرد على بعض التساؤلات من الضيوف وتوضيح بعض النقاط التي تم مناقشتها عن المشروع.

وأوضح المهندس علاء عبد اللاه، أن أهم ما يميز نموذج الإسكان الأخضر، هو استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل الانبعاثات الكربونية والتوفير في استهلاك المياه والكهرباء نتيجة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التي توفر 20% من استهلاك المواطن من الكهرباء، وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء، وسيضم هذا المشروع إجمالي 9 آلاف وحدة سكنية 402 عمارة، وسيشارك في التنفيذ أكثر من 50 شركة مقاولات متخصصة في هذا المجال ويشرف على التنفيذ جهات إشرافية معتمدة للتأكد من جودة الأعمال.

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة إلى أنه تم عمل مسارات خضراء مستدامة ومسارات نقل مستدامة، وتم اختيار أنواع أشجار تنمو بشكل افقي للاستفادة من ظلال الاشجار، واستخدام تربة موفرة في استهلاك المياه، ومراعاة حركة سير ذوي الاحتياجات الخاصة وتنفيذ منحدرات عند مدخل كل عمارة، ومسارات للدراجات بحوالي أكثر من 5 كم طولي بمختلف المناطق.

وفي ذات السياق، تفقد المهندس علاء عبد الله، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، يرافقه مسئولو الجهاز مشروع الوحدات السكنية بمساحة 75 م2 ومساحة 90 م2 ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، مؤكدا الانتهاء من الأعمال بالجودة المطلوبة والمواصفات الفنية المناسبة وما يلزم من أعمال زراعة حولها، وتمهيد الطرق الداخلية حول العمارات وأن تقوم شركات النظافة برفع أية مخلفات حول العمارات.