زيادة معدلات الطلاق مقلقة.. عضو التنسيقية: حماية بنية الأسرة أهم توصيات لجنة تماسك المجتمع

كتب- إسلام لطفي:

قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المحور المجتمعي هو أحد المحاور المحورية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن المصري في الشارع، ولا بد من عرض مخرجات هذا المحور في شكل قرارات وإجراءات تشريعية أو تنفيذية.



وأضافت الشبراوي، خلال مشاركتها في الصالون النقاشي الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن اللجنة اهتمت بمحور التماسك الأسري والمجتمعي في اجتماعها الأول، وقامت بتلقي جميع الاقتراحات والشكاوى من الناس، متابعةً: تسلمت أنا ومقررة اللجنة الدكتورة نسرين البغدادي، كل المشكلات القائمة التي يواجهها المجتمع المصري، ومن ثم تم تحديد ثلاث قضايا رئيسية تحتاج إلى اهتمام فوري: الطلاق، والعنف المنزلي، والعنف الإلكتروني .



وأوضحت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن مشكلة الطلاق تعد من أكثر القضايا إلحاحاً في المجتمع المصري؛ حيث إن الزيادة في معدل الطلاق في السنوات الأخيرة مقلقة وتهدد بشكل مباشر بنية الأسرة، وناقشت اللجنة تأثير الطلاق على الأسرة؛ خصوصًا على الأم والأب والأطفال.



وقالت الشبراوي إن العنف المنزلي هو قضية أخرى تحتاج إلى معالجة عاجلة، كما ناقشت اللجنة انتشار العنف ضد المرأة المصرية في المنزل والعمل والشوارع، موضحةً أنه من الضروري تحديد الأسباب الجذرية لهذا العنف والعمل على القضاء عليها.



وأشارت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إلى أنه من أهم المشكلات التي تمت مناقشتها في اللجنة مشكلة العنف الإلكتروني؛ فمع دخول وسائل التواصل الاجتماعي إلى حياتنا أصبح العنف الإلكتروني ظاهرة جديدة في المجتمع المصري، وأيضًا ناقشت اللجنة ضرورة معالجة هذه القضية وحماية المواطنين من إساءة استخدام الإنترنت.



وأضافت الشبراوي أنه خلال الجلسة الأولى للجنة، نوقش قانون الوصاية مطولاً، وزاد اهتمام المجتمع المصري بهذا الموضوع بعد عرضه في أحد أهم الأعمال الدرامية التي عُرضت في رمضان الماضي، مسلسل "تحت الوصاية" للفنانة منى زكي، وأوصت اللجنة بتعديل القانون لضمان نقل الوصية إلى الأم فقط بعد وفاة الأب وليس للجد، ودعت اللجنة إلى إنشاء صندوق لاستثمار أموال القاصر وتبسيط الإجراءات للأم الأرملة لإدارة شؤون أطفالها وأموالهم بعد وفاة والدهم.



ولفتت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني إلى أن لجنة تماسك الأسرة والمجتمع حددت العديد من القضايا التي تحتاج إلى اهتمام فوري لتحسين حياة المواطنين المصريين، وستسهل توصيات اللجنة؛ بما في ذلك الإجراءات التشريعية والتنفيذية.



وأضافت الشبراوي: نأمل أن تأخذ السلطات هذه التوصيات على محمل الجد، وتعمل على تنفيذها لحماية بنية الأسرة المصرية والمجتمع ككل.



أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون د.خالد عبد العزيز، المقرر العام للمحور المجتمعي، ونيفين عبيد، مقرر لجنة القضايا السكانية بالحوار الوطني، والنائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د.ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



يُذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرةً على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.