آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة.. ورسالة مهمة لحاملي تأشيرة الزيارة



كتب- يوسف عفيفي:

قال حسين حجازي، عضو لجنة الحج والعمرة بغرفة مكة المكرمة، إن وزارة الحج والعمرة السعودية قررت أن يكون يوم الأحد، 15 من ذي القعدة، 4 يونيو 2023، هو آخر موعد لإصدار التصاريح الخاصة بمناسك العمرة لعام 1444 هجرية.



وأشار حجازي، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، إلى أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين للأراضي المقدسة سيكون يوم 29 من ذي القعدة 1444 هجرية.



وأوضح عضو لجنة الحج والعمرة بغرفة مكة المكرمة أن وزارة الحج السعودية أرجعت ذلك إلى الاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام؛ حيث وصلت يوم الأحد 21 مايو الماضي، أولى الرحلات الجوية لضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة.



وأعلنت المديرية العامة للأمن العام السعودي منع المقيمين، الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، من الدخول، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام، وذلك بدءاً من 1444/ 10/ 25.



وتقضي هذه التعليمات بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا؛ إلا مَن لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.



وعلى الجانب المصري، أكدت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن تأشيرات الزيارة مسموح بها فقط، أداء العمرة وَفق الإجراءات المتبعة من السلطات السعودية، وقد حدد قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن البوابة المصرية، التأشيرات الواجب إدراجها على البوابة؛ ومنها تأشيرات الزيارة (شخصية- سياحية).



وأضافت سامية، خلال حديثها إلى "مصراوي"، أن المملكة العربية السعودية أصدرت قراراً بعدم السماح لمن يحملون تأشيرات الزيارة بأنواعها لأداء فريضة الحج، كما أصدرت شركات الطيران الناقلة للمملكة العربية السعودية منشورات متتالية تحمل ذات الأمر.



وشددت رئيس اللجنة العليا للعمرة والحج على أن وجود المواطنين أثناء فترة الحج في مكة والمدينة بتأشيرة الزيارة يعتبر مخالفاً لكل القوانين؛ مما سيعرضهم للوقوع تحت طائلة القانون، وهو ما لا ترغب به حفاظاً على المواطنين، وحرصاً على عدم تعرضهم لأي مضايقات.



وناشدت سامية المواطنين بضرورة احترام القوانين والإجراءات الموضوعة من قِبل المملكة العربية السعودية، والتي تقوم بأعمال متميزة للغاية؛ لتوفير أفضل بيئة مناسبة لحجاج بيت الله الحرام، لأداء المناسك دون أدنى معوقات.



وأكدت سامية أن وزارة السياحة والآثار تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطن المصري في الاستفادة من الخدمات السياحية من المنشآت السياحية، وتوعية المواطن وإطلاعه على جميع الأمور التي من شأنها حمايته من التعرض لأية مشكلات من الكيانات غير الشرعية، وذلك في ضوء توجيهات الوزير.



ومن المقرر أن تبدأ شركة "مصر للطيران"، في أولى رحلات الحج لموسم 1444هـ/2023م، من مطار القاهرة الدولي، اعتبارًا من يوم 10 حتى 22 يونيو الجاري، على أن تبدأ رحلات عودة الحجاج اعتباراً من أول يوليو حتى 18 يوليو 2023.