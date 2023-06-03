صرف الدفعة الأخيرة من الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين.. تفاصيل



كتب- محمد سامي:

تستمتر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف الدفعة الأخيرة والعاشرة من الدعم الاستثنائي من الأسر الأولى بالرعاية، بقيمة أكثر من 833 مليون جنيه شهريا، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية ويستمر حتى 30 يونيو 2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، كما توفر الوزارة أيضا كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وسيتم صرف السلع المدعمة على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه لكيلو السكر، وزجاجة الزيت 800 جرام بـ30 جنيها، وكيلو الدقيق بسعر 18 جنيها، وكيلو الأرز بسعر 12.6 جنيه، وكيس المكرونة 800 جرام بسعر 13 جنيها، ومكرونة 400 جرام بسعر 6.5 جنيه، وعدس مجروش بسعر 21 جنيها، وفول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات، وشاي ناعم 40 جراما بسعر 5 جنيهات، ومسلى صناعي 800 جرام بسعر 38 جنيها.

كما يتم صرف صلصة وزن 300 جرام بسعر 8 جنيهات، ومسحوق أوتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيها، وصابون غسيل 125 جراما بسعر 3 جنيهات، وصابون تواليت 125 جراما بسعر 7.5 جنيه، وكيس ملح بسعر 1.25 جنيه، وخل 900 جرام بسعر 6 جنيهات، وغيرها من السلع الأخرى.