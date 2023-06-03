وزير السياحة يهدي قرينة الرئيس الأمريكي قلادة فرعونية تذكارية

القاهرة- أ ش أ:

قدم الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، هدية تذكارية - على شكل قلادة فرعونية - للسيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، وذلك في ختام زيارتها لمنطقة الأهرامات بالجيزة.

وعبرت قرينة الرئيس الأمريكي عن بالغ الشكر والتقدير لهذه اللفتة.

ويشير المحرر الدبلوماسي، الذي رافق الدكتورة بايدن خلال الجولة، إلى أن القلادة عبارة جعران فرعوني من المشغولات ذات الألوان الفريدة التي تميز بها أجدادنا الفراعنة.

وغادرت الدكتورة جيل بايدن، منطقة الأهرامات في ختام جولة استمرت لأكثر من ساعة زارت خلالها تمثال أبو الهول والهرم الأكبر ومنطقة البانوراما.

وفي منطقة البانوراما، حرصت السيدة الأولى الأمريكية على التقاط الصور التذكارية مع ابنتها اشلى وشقيقتها بونى.

وكانت قرينة الرئيس الأمريكي قد استهلت أمس زيارتها إلى القاهرة والتي تستمر لمدة يومين حيث استقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، كما قامت بايدن بزيارة إلى الجامع الأزهر وإحدى مدارس التعليم الفني.