في عيد ميلادها.. قرينة الرئيس الأمريكي تزور الأهرامات وأبو الهول

وصل الرئيس بايدن مع زوجته جيل إلى المملكة المتحدة

القاهرة- أ ش أ:

حرصت السيدة الأولى الأمريكية الدكتورة جيل بايدن على أن تستقبل إشراقة شمس عامها الجديد اليوم السبت، خلال زيارتها الحالية لمصر بزيارة لأهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول والتي وصلت إليها منذ دقائق.

واستهلت قرينة الرئيس الأمريكي الجولة بزيارة تمثال أبو الهول.

وتتزامن زيارة السيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي لأهرامات الجيزة، أعظم عجائب العالم القديم السبعة، مع ذكرى ميلادها في الثالث من يونيو عام 1951.

وولدت جيل بايدن في الثالث من يونيو عام 1951 في بلدية هامنتون بولاية نيوجيرسي الأمريكية، ونشأت في منطقة ويلو غروف بمقاطعة مونتغومري بولاية بنسلفانيا.

واحتفلت السيدة الأولى الأمريكية العامين الماضيين بعيد ميلادها وسط أفراد أسرتها تخللتها نزهة ترفيهية بالدراجات التي تهوى ركوبها مع زوجها الرئيس الأمريكي جو بايدن.