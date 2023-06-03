حدث ليلاً| عدد ضحايا سقوط لافتة كوبري أكتوبر.. والأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ابتلعتهم بحيرة قارون.. قرار عاجل للنيابة بشأن 3 أطفال في الفيوم

أصدرت نيابة أبشواى مساء الجمعة قرارًا عاجلًا بشأن 3 أطفال لقوا مصرعهم غرقًا في إحدى بحيرات الصرف الزراعي في القرية الثانية نطاق الوحدة المحلية لقرية قارون بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

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أمطار 30%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا السبت، والتي من المتوقع أن تشهد انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 5:4 درجات؛ ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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النيابة العامة تكشف عدد ضحايا سقوط لافتة كوبري أكتوبر

أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة؛ لمعاينة الأرض الكائن بها الإعلان محل واقعة انهيار لافتة إعلانات أعلى كوبري أكتوبر بالقاهرة.

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بعد سقوط لافتة إعلانات على كوبري أكتوبر.. النيابة العامة تفتح تحقيقا

تجري النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام، التحقيق في واقعة انهيار لافتة إعلانات أعلى كوبري أكتوبر بالقاهرة.

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حتى ساعة متأخرة من الليل.. رئيس "امتحانات الأزهر" يطمئن على لجان الشهادة الثانوية

واصل الشيخ احمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، متابعة آخر الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية التي تنطلق صباح غد السبت.

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قمر الفراولة.. ظاهرة فلكية ساحرة في سماء العالم

يشهد العالم غدا السبت، القمر الكامل لشهر يونيو، المعروف باسم "قمر الفراولة"، وسيتألق بالقرب من النجم الساطع في كوكبة العقرب.

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مرتدية الحجاب.. زوجة الرئيس الأمريكي تزور الجامع الأزهر

تفقدت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، اليوم، الجامع الأزهر، مرتدية رداءً طويلًا باللون الأزرق وغطاءً للرأس؛ احترامًا لتقاليد دخول المساجد.

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نصبت مشنقة لنفسها.. فتاة تنهي حياتها في قرية بالمنيا

أنهت فتاة حياتها بإحدى قرى مركز المنيا، بعدما نصبت لنفسها مشنقة بحبل في السقف، وشنقت نفسها حتى الموت في ظروف غامضة.

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مقتل العشرات في حادث قطارات مروع بالهند

لقي عشرات الأشخاص حتفهم في حادث قطارات مروع بالهند مساء اليوم الجمعة وذلك حسبما ذكرت عدة وسائل إعلام محلية .

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