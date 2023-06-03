لماذا تمثل الدهون المتحولة خطرًا على الصحة؟
كتب- إسلام لطفي:
حدَّدت وزارة الصحة أن الدهون المتحولة تُمثل خطرًا على الصحة، لأنها تسبب زيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب الوعائية.
وذكرت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أنها تهدد بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والموت.
وتعتمد وزارة الصحة على نشر النصائح المهمة للمرضى ومتابعيها على صفحتها الرسمية على "فيس بوك" لتجنب الأمراض وأخذ الحيطة والحذر من العادات التي قد تؤدي إلى مشكلات صحية.
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