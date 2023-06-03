عضو "كنائس زويلة" الأثري لمصراوي: صندوق الأسرار يحتوي على رفات آباء وبطاركة
كتب- إسلام لطفي:
قال عضو مجلس كنائس زويلة الأثري، المهندس مينا إبراهيم، إنّ الكنيسة توصلت مؤخرًا إلى صندوق أسرار زويلة الأثري، والذي يحتوي على رفات بعض الآباء والبطاركة والراهبات.
وأضاف في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن كنيسة زويلة الأثرية كانت مقرًا للكرسي البطريركي والذين وصل عددهم إلى 23 بطريرك، لمدة 360 عامًا.
ولفت إلى أن ناظر الكنيسة متري خرستو، بحث عن رفات الآباء وأخرجها ووضعها في ذلك الصندوق، خلال خمسينات القرن الماضي.
وأوضح أن التاريخ الكنسي يتضمَّن وجود مدفن للبطاركة بكنيسة القديسة العذراء مريم بحارة زويلة، مشيرًا إلى أن كتاب السنكسار عن البابا يوأنس الـ١٣ البطريرك الـ٩٤ للكنيسة، ذكر أنه دُفن في كنيسة القديسة العذراء مريم بحارة زويلة.
وكشف أن الأنبا رافائيل وضع الرفات في أنابيب خاصة خلال ٢٠٠٩، ما عدا جمجمة غامضة ظلت منفردة في الصندوق، مشيرًا إلى أن الكنيسة أخرجت الجمجمة خلال الأيام القليلة الماضية خلال الاحتفال بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر، ووضعتها في صندوق زجاجي، حتى يتبارك بها الزوار.
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