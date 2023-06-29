إنجازات وزارة النقل في 9 سنوات.. تفاصيل تطوير السكة الحديد



كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل إنجازات 9 سنوات منذ 2014 وحتى 2023 في مجال السكك الحديدية، حيث تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على 5 محاور رئيسية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه المحاور شملت: (تطوير الوحدات المتحركة - البنية الأساسية - نظم الإشارات - الورش الإنتاجية - تنمية العنصر البشري) وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة ورفع معدلات الأمن والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات.

ومن المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب يوميا عام 2014 إلى 1,5 مليون راكب يوميا عام 2024، و2 مليون راكب يوميا عام 2030، ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4,5 مليون طن سنويا عام 2014 إلى 13 مليون طن سنويا عام 2030.

تطوير الوحدات المتحركة

في عام 2014 كان عدد الجرارات الموجودة بهيئة السكة الحديد 810 جرارات، الصالح منها حوالي 530 جرارا بنسبة صلاحية 65%، وكان عدد العربات 3200 عربة الصالح منها 2000 عربة بنسبة صلاحية 62% والباقي عاطل، وكان هذا الأسطول من الوحدات المتحركة يكفي لتسيير 750 رحلة يوميا بطاقة استيعابية 700 ألف راكب (بدون نقل البضائع) ولذلك تم وضع خطة شاملة لتطوير الوحدات المتحركة (جرارات وعربات) تم تنفيذ منها الآتي:

- توريد 130 جرارا جديدا "GE" من إجمالي 260 جرارا مخطط توريدها.

- إعادة تأهيل 61 جرارا من إجمالي 172 جرارا مخطط إعادة تأهيلها.

- وصول 6 قطارات من إجمالي عقد توريد 7 قطارات بتكلفة 157 مليون يورو من شركة تالجو الإسبانية، ودخلت جميعها الخدمة.

- توريد 770 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1,1 مليار يورو من شركة جانزمافاج المجرية.

- الانتهاء من إعادة تأهيل 1317 عربة عادية من إجمالي عدد 1385 عربة مخطط إعادة تأهيلها.

- توريد 133 عربة بضائع سطح للحاويات من إجمالي 140 عربة.

- توريد 25 عربة غلال من مصنع سيماف من إجمالي 75 عربة جار تصنيعهم.

تطوير البنية الأساسية

يهدف تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية إلى تأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط الشبكة والحد من الحوادث بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

تطوير المزلقانات

- تم الانتهاء من التطوير الشامل لعدد 653 مزلقانا من إجمالي 1120 مزلقانا مخطط تطويرها على الشبكة.

تجديدات وصيانة السكة

- تم تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 857 كم وعدد 1727 مفتاحا.

- جار تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 725 كم وعدد 432 مفتاحا.

تطوير المحطات

- تم الانتهاء من تطوير عدد 364 محطة.

- تم الانتهاء من تطوير 57 محطة.

- جار تطوير 60 محطة مدرجة بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لخدمة المراكز والقرى.

تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد

- تم تنفيذ المرحلة الأولى بعدد 5 محطات رئيسية (القاهرة - الجيزة - سيدي جابر - مصر بالإسكندرية - دمنهور) لتنظيم وإحكام السيطرة على الأرصفة والقطارات ومنع التكدس على الأرصفة والتهرب من دفع التذاكر.

مشروعات تطوير نظم الإشارات

يهدف التطوير إلى تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني بهدف زيادة معدلات السلامة والأمان وزيادة عدد القطارات والرحلات بالخطوط وتقليل زمن الرحلة وعدم الاعتماد على العنصر البشري في تسيير حركة القطارات على خطوط السكك الحديدية.

وتم وجار تطوير نظم الإشارات على 5 خطوط رئيسية على الشبكة بإجمالي أطوال 971 كم بتكلفة 18,5 مليار جنيه (خط القاهرة /الإسكندرية بطول 208 كم - خط بني سويف / أسيوط بطول 250 كم - خط أسيوط / نجع حمادي بطول 181 كم - خط بنها / بورسعيد بطول 214 كم - خط نجع حمادي / الأقصر بطول 118 كم).

- تطوير الورش الإنتاجية

تم التخطيط لتطوير ورش السكك الحديدية بعدد 33 ورشة رئيسية وفرعية لزيادة الإنتاجية بها ورفع مستويات الجودة بهذه الورش من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة في تطوير الورش مثل شركة جنرال إلكتريك في ورش التبين ومهمشة وشركة تالجو في ورش الفرز وإنشاء ورشة بأبي زعبل بالتعاون مع ترانسماش هولدنج.

وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير ورش (كوم أبو راضي - أبو زعبل - الفرز).

- تنمية العنصر البشري

لمواكبة التطوير الشامل لقطاع السكك الحديدية، تم وضع خطة شاملة لرفع كفاءة وتطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية وحيث تعتمد هذه الخطة على وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بالإضافة إلى تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب العناصر الحالية لرفع درجة الوعي لديها لاستيعاب أساليب التشغيل الحديثة للوحدات المتحركة الجديدة.

وتم تخريج 550 مهندسا بعد الانتهاء من تدريبهم لمدة 6 شهور بالكلية الحربية بالإضافة إلى تخريج 4750 فنيا وقائد قطار بعد الانتهاء من تدريبهم بالكلية التكنولوجية العسكرية لمدة 3 أشهر.