السياحة: فتح تحقيق عاجل حول المشكلات التي تعرض لها حجاج السياحة بمشعر منى

كتب- مصراوي:

رصدت لجان بعثة وزارة السياحة المتواجدة حاليا بالمملكة العربية السعودية وجود بعض المشاكل في مخيمات حجاج السياحة بمشعر مِنى ومنها وجود 104 حجاج "لم يجدوا أماكن لهم في التفويج".

وأعلنت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، حالة الاستنفار بين لجان البعثة، حيث تم التوجه لهؤلاء الحجاج لمتابعة هذه المشكلة وحلها في أسرع وقت.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأحوال حجاج السياحة ومرافقتهم حتى الانتهاء من أداء مناسك فريضة الحج بالكامل، حيث تبين وجود تقصير من بعض مراكز تقديم الخدمات للحجاج في أداء الخدمة المتفق عليها للحجاج بمشعر مِنى.

وتواصلت البعثة مع وزارة الحج السعودية التي سارعت بإرسال عدد من كبار مسئوليها وقاموا بحل المشكلة وألزموا مراكز خدمة الحجاج بتوفير مخيم بديل بكامل الخدمات لهؤلاء الحجاج.

كما حرصت لجان بعثة وزارة السياحة والآثار على التواجد مع الحجاج حتى الاطمئنان عليهم وإتمام عملية تسكينهم وتقديم كافة الخدمات لهم.

ومن جانبه، وجه أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بفتح تحقيق عاجل في تلك المشاكل والوقوف على أسباب حدوثها والتأكيد على تلافيها خلال تنظيم رحلات الحج بالمواسم القادمة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه أي شركة سياحة يثبت تقصيرها في حقوق أي من الحجاج، كما سيتم مخاطبة وزارة الحج السعودية بمن يثبت تقصيره من مراكز خدمة الحجاج.

وفي السياق ذاته، وفي ضوء المخالفات التي رصدتها لجان بعثة وزارة السياحة والآثار في أداء إحدى الشركات السعودية المقدمة لخدمات الطوافة لحجاج السياحة المصريين، شكلت سامية سامي، لجنة خاصة بإدارة هذه الأزمة، حيث تم التواصل مع جميع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية وعلى رأسها وزارة الحج السعودية، وبعض الجهات ذات الصلة بهذا الملف بالمملكة لإبلاغهم بهذه المخالفات والتأكيد على ضرورة الحفاظ على تعويضات هؤلاء الحجاج نظير عدم تقديم الخدمات المتفق عليها معهم.

وحضر ممثلو تلك الجهات إلى مخيمات الحجاج للوقوف على طبيعة الأمر والمخالفات الموجودة على أرض الواقع، وتم حل العديد من المشاكل في حينه عن طريق توفير أماكن بديلة وكذا تكليفهم لمقدمي الخدمات بسرعة تلافي الملاحظات الخاصة ببعض الخدمات.

وأكدت بعثة وزارة السياحة والآثار أن وزارة الحج السعودية تبذل جهدا وتعاونا كبيرا معها في خدمة الحجاج والتدخل الفوري لحل أي مشاكل تواجه الحجاج طوال أيام الحج وخاصة في مشعري عرفات ومِنى.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت شكلت غرفة عمليات مركزية وغرفة أزمات، بمقر الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة في القاهرة، لمتابعة أحوال حجاج الشركات السياحية بالأراضي السعودية خلال موسم حج 1444هـ /2023 م، وتعمل على مدار الساعة حتى عودة الحجاج بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وأرقام التليفونات الخاصة بغرفة العمليات المركزية وغرفة الأزمات بالوزارة هي (01550008630 - 01550008633)، إلى جانب ما يرد من الخط الساخن للوزارة 19654، والبوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء، لسرعة التواصل والرد على أي استفسارات ترد مع ذوي الحجاج بشأن الاطمئنان عن أهاليهم وسرعة التدخل لحل أي أزمات أو مشاكل تواجه الحجاج خلال موسم الحج.