إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة وحشيش بمطار القاهرة

بعد غياب 13 عامًا.. إعادة افتتاح السيرك القومي بالعريش

الطقس غدا الجمعة.. الأرصاد تعلن توقعات آخر يوم في شهر يونيو

الصحة: 414 ألف خدمة قدمتها مبادرة 100 يوم صحة في 4 أيام فقط



كتب- محمد عبيد

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي راكبة مصرية تخفي كمية من الأقراص المخدرة فور وصولهما من نيويورك الأمريكية، وراكب مصري بحوزته مجموعة أقراص لعقار الترامادول وقطع حشيش فور وصوله من باريس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما وإحالتهما للنيابة.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من نيويورك، استوقف محمد يوسف، رئيس القسم بالجمارك، إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أسامة عبد العزيز، مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكبة.

وكلف هاني أحمد أبو طالب، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، عادل أسامة، مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا، مما أسفر عن ضبط 6 عبوات بداخلهم كمية من الأقراص لعقار Gabapentin Tab 800 mg بوزن 775 جراما.

والمحاولة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من باريس، استوقف أحمد عطالله، مأمور الجمرك، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمود سعد الدين، مأمور الجمرك، وأحمد الشريف، رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية وعبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

وكلف توني فكري فريد، مدير الحركة المشرف على الصالة، أحمد مجاهد، مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط 59 قرصا برتقاليا لعقار الترامادول المخدر، و32 قرصا وكبسولة لنفس العقار المخدر، و3 أكياس بلاستيك شفافة بداخلهم جوهر الحشيش المخدر بوزن 9.22 جرام.

وأمر رضا أبو العزم، مدير الإدارة الثالثة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 164 ضد الراكبة، كما أمر أحمد علي السيد، مدير الإدارة الأولى، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 165 ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة.