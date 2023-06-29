بعد غياب 13 عامًا.. إعادة افتتاح السيرك القومي بالعريش
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كتب- مصراوي:
افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والفنان أحمد الشافعي، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة، نائبا عن وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، السيرك القومي في مدينة العريش، وذلك بعد إغلاق استمر 13 عامًا.
وأعربت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن سعادتها بعودة الحياة لطبيعتها بمحافظة شمال سيناء بعد جهود الدولة المصرية في بتر أذرع الإرهاب اللعين وتحقيق الأمن والأمان لأهالينا على أرض سيناء.
وأضافت وزيرة الثقافة، أن هذا الافتتاح يأتي ضمن برنامج حافل من الأنشطة والفعاليات تُنفذه وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، لإعادة الحياة إلى طبيعتها بمدن وقرى المحافظة.
وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على أن تكون تذاكر السيرك مُخفضة للجمهور، فضلا عن إعفاء ذوي الهمم من رسوم دخول حفلات السيرك.
من جانبه، ثمن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، جهود وزارة الثقافة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية المتعددة لأهالي شمال سيناء، والمساهمة الفعالة في توعية أبناءنا بمغبات الأفكار المتطرفة، وأهمية الوعي الثقافي لبناء المجتمعات.
وأعرب عن تطلعاته إزاء تفعيل المزيد من التعاون والتنسيق بين المحافظة والوزارة، لضمان استمرارية هذه الجهود البناءة في خدمة أبناء المحافظة.
وأشار الفنان أحمد الشافعي، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إلى أن هذا الافتتاح يأتي تزامنا مع افتتاح السيرك القومي بالعجوزة، والسيرك القومي بجمصة، خلال أيام العيد، وهو ما يؤكد حرص الوزارة على تكثيف الخدمة الثقافية، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية للجميع.
وأكد الشافعي أن استئناف إقامة عروض السيرك بمدينة العريش بعد غياب استمر 13 عامًا، يُجسد مدى اهتمام الدولة بتعظيم دور القوة الناعمة في الارتقاء بالمجتمع وتعميق قيم الولاء والانتماء لدى أبناءه.
وأوضح الشافعي، أن برنامج فعاليات السيرك يستمر يوميًا من الساعة التاسعة مساءً حتى نهاية شهر أغسطس المُقبل.
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