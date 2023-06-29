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البيئة: ارتفاع أعداد الزائرين للمحميات الطبيعية خلال عيد الأضحى

06:43 م الخميس 29 يونيو 2023
  • عرض 3 صورة
    ارتفاع أعداد الزائرين للمحميات الطبيعية
  • عرض 3 صورة
    ارتفاع أعداد الزائرين للمحميات الطبيعية
  • عرض 3 صورة
    ارتفاع أعداد الزائرين للمحميات الطبيعية
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كتب- محمد نصار:

كثف فريق عمل محميات جنوب سيناء، الدوريات البرية والبحرية برأس محمد وشرم الشيخ والبلوهول، وخليج نعمة مع استمرار إجراء عمليات المسح البحري للشواطئ.

وأكدت وزيرة البيئة، في بيان، الخميس، أن المحميات في حالة تأهب لاستقبال الزائرين من المصريين والأجانب، منذ أول يوم في عيد الأضحى، حيث ارتفعت أعداد الزائرين المصريين والأجانب خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

ووصل عدد الزائرين لمحميات جنوب سيناء إلى ما يقرب من 5405 زوار، ووصل إجمالي اللنشات السياحية إلى 149 لنشا سياحيا، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الزيارات في الأيام القادمة.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، أشرفت على أعمال الرصد الساحلي من قبل فريق عمل المحميات بالبحر الأحمر بمنطقة شمال مدينة الغردقة وجنوبا بنطاق مناطق مجاويش وسهل حشيش ومكادي لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات الكاملة لاستقبال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

كما أجرت جولة تفقدية لشواطىء الغردقة لتفقد والاستطلاع من ميناء اليخوت مرورا بجزيرة أبو منقار وشعب السقالة وانتهاءً بجزيرة الجفتون.

سوق مصراوى

محميات جنوب سيناء عيد الأضحى ياسمين فؤاد وزارة البيئة المحميات الطبيعية

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