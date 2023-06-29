وزير التموين يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو
كتب- محمد سامي:
تقدم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، أن الثلاثين من يونيو ثورة شعب سعى للتخلص من قوى الشر والإرهاب والحفاظ على مقدرات الوطن.
ودعى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشعب المصري إلى التكاتف خلف قيادته الحكيمة وقواته المسلحة الباسلة، ومؤسساته الوطنية والعمل والإنتاج، من أجل النهوض بمصر الحبيبة في جميع المجالات لتحقيق المزيد من التنمية والاستقرار في ظل الجمهورية الجديدة.
وأضاف الدكتور علي المصيلحي أن ثورة يونيو كانت ملهمة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق كل الإنجازات التي حدثت في كل القطاعات بالدولة ومنها قطاعات التموين والتجارة الداخلية التموينية وملف العدالة الاجتماعية.
واختتم وزير التموين تهنئته بالدعاء أن يديم الله الأمن والأمان والنمو والاستقرار لمصرنا الحبيبة.
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