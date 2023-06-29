رئيس "المصرية للمطارات" يتفقد مطار برج العرب لمتابعة انتظام العمل بالعيد
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتب - محمد عبيد:
أجرى الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، زيارة مفاجئة لمطار برج العرب الدولي؛ لمتابعة حركة التشغيل والتأكد من تقديم كافة الخدمات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وتفقد منصور مناطق الإجراءات بصالات السفر والوصول وتحميل الحقائب، وأعطى توجيهات بضرورة مراعاة انتظام الخدمات المقدمة بالمطار بأعلى معايير الجودة، وكذلك قام بتوجيه الشكر للعاملين بالمطار على مجهوداتهم وهنأهم بحلول عيد الأضحى المبارك.
رافق منصور خلال الجولة مدير وقيادات المطار و عدد من رجال الجهات الأمنية.
سوق مصراوى
-
أفضل تلفزيون سمارت HD أقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
آخر إصدارات الساعات النسائية لموضة صيف 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات الموضة من النظارة الشمسية للنساء لصيف 2023 تبدأ من 75 جنيهاتفاصيل
-
أفضل ماكينات حلاقة للرجال 2023 تبدأ من 11 جنيهاتفاصيل
-
أفضل محفظة جلدية للرجال 2023 بخصم حتى 22%تفاصيل
-
أحدث صيحات حقائب اليد للنساء 2023 بخصم حتى 43%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: