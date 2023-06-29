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رئيس "المصرية للمطارات" يتفقد مطار برج العرب لمتابعة انتظام العمل بالعيد

04:37 م الخميس 29 يونيو 2023
  • عرض 3 صورة
    رئيس المصرية للمطارات يتفقد مطار برج العرب
  • عرض 3 صورة
    رئيس المصرية للمطارات يتفقد مطار برج العرب
  • عرض 3 صورة
    رئيس المصرية للمطارات يتفقد مطار برج العرب
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كتب - محمد عبيد:
أجرى الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، زيارة مفاجئة لمطار برج العرب الدولي؛ لمتابعة حركة التشغيل والتأكد من تقديم كافة الخدمات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتفقد منصور مناطق الإجراءات بصالات السفر والوصول وتحميل الحقائب، وأعطى توجيهات بضرورة مراعاة انتظام الخدمات المقدمة بالمطار بأعلى معايير الجودة، وكذلك قام بتوجيه الشكر للعاملين بالمطار على مجهوداتهم وهنأهم بحلول عيد الأضحى المبارك.

رافق منصور خلال الجولة مدير وقيادات المطار و عدد من رجال الجهات الأمنية.

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