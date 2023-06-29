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مرصد الأزهر: حرق المصحف أحد أوجه الكراهية والعنصرية

04:13 م الخميس 29 يونيو 2023

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

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كتب- محمود مصطفى:

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف موافقة السلطات السويدية على تنظيم تظاهرة لحرق القرآن الكريم خارج مسجد استوكهولم الكبير، وذلك بالتزامن مع احتفال ملايين المسلمين في شتى أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك وأدائهم فريضة الحج.

وحذر مرصد الأزهر من تبعات ومآلات الإقدام على مثل هذه القرارات المتطرفة التي تؤجج مشاعر الكراهية والعنصرية في النفوس في وقت يشهد العالم العديد من الأحداث المتصاعدة التي تحتاج إلى التهدئة لا إلى إضرام المزيد من النيران لتأجيج أحداث جديدة.

ويضيف المرصد أن السماح بمثل هذه التظاهرات تحت مسمى حرية التعبير ما إلا استفزاز لمشاعر ملياري مسلم، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الدينية لإدانة هذه الأعمال الإجرامية التي لا تمت بصلة لحرية الرأي والتعبير بل هي أحد أوجه الكراهية والعنصرية.

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