الكنيسة تهنئ الرئيس السيسي وجموع المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو

القاهرة - مصراوي:

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لـ ثورة 30 يونيو.

وجاء في نص البرقية، "إننا بعد عشر سنوات من هذه الثورة المجيدة، نرى بفخر ما وصلت إليه دولة الثلاثين من يونيو على مختلف المستويات في الطريق إلى جمهورية جديدة تتسم بالهوية المصرية الأصيلة وقيَم البناء والمواطنة والوحدة في مواجهة التحديات، نصلي أن يحفظ الله مصرنا شعبًا وقيادة وحكومة بيمينه الرفيعة القوية، وينعم عليها بدوام التقدم والاستقرار".