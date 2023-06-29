رئيس جهاز ٦ أكتوبر: حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين وتكثيف أعمال النظافة

تحذير من الشبورة.. تعرف على طقس اليوم ثاني أيام العيد

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إن إدارتي التنمية والأحياء بالتعاون مع إدارتي الأمن والنظافة، قامت بشن حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف المحاور والميادين الرئيسية وإزالة شوادر الأضاحي المقامة داخل نطاق الكتلة السكنية.

وأضاف النجار، أسفرت الحملة عن رفع إشغالات بالقطاع الشمالي وإزالة الشوادر المخالفة بالطرق الرئيسية في شارع جمال عبدالناصر والمحور المركزي والحي السابع أمام نادى ٦ أكتوبر الرياضي.

وأشار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إلى أن إدارة النظافة تواصل تكثيف أعمال النظافة بكافة الطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة والأحياء السكنية بالمدينة في أول أيام عيد الأضحى المبارك ورفع المخلفات بالشوارع والمتنزهات والحدائق خلال عطلة العيد؛ للحفاظ على المظهر الجمالي لشوارع المدينة وإضفاء المزيد من الراحة للسكان خلال احتفالهم بالعيد.

وأكد أن جهاز مدينة ٦ أكتوبر لا يألوا جهدا في محاربة المخالفين، حيث يعمل على قدم وساق طوال أيام الأجازات على مدار ٢٤ ساعة؛ لإحكام السيطرة لمنع أي محاولة لتغيير النشاط أو الخروج عن القانون، مطالبا سكان المدينة بالالتزام بالقانون لعدم تعريض أنفسهم للمساءلة القانونية، وسيتم التصدى بكل حسم وقوة لأي محاولة للخروج عن القانون ولن يكون هناك تهاون مع المخالفين.