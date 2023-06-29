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الأوقاف: رفع جوائز "الناشئة" بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى مليون جنيه

01:37 م الخميس 29 يونيو 2023

وزارة الأوقاف

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كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف رفع جوائز فرع "الناشئة" تحت 12 سنة بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم إلى مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة، اليوم الخميس، أن الجائزة الأولى تبلغ 300 ألف جنيه ، والثانية : 250 ألف جنيه، و الثالثة : 200 ألف جنيه ، والرابعة 150 ألف جنيه ، والخامسة : 100 ألف جنيه .

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وزارة الأوقاف المسابقة العالمية للقرآن الكريم رفع جوائز الناشئة

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