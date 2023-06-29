الأوقاف: رفع جوائز "الناشئة" بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى مليون جنيه

كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف رفع جوائز فرع "الناشئة" تحت 12 سنة بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم إلى مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة، اليوم الخميس، أن الجائزة الأولى تبلغ 300 ألف جنيه ، والثانية : 250 ألف جنيه، و الثالثة : 200 ألف جنيه ، والرابعة 150 ألف جنيه ، والخامسة : 100 ألف جنيه .