الأوقاف: رفع جوائز "الناشئة" بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى مليون جنيه
كتب- محمود مصطفى:
قررت وزارة الأوقاف رفع جوائز فرع "الناشئة" تحت 12 سنة بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم إلى مليون جنيه.
وأوضحت الوزارة، اليوم الخميس، أن الجائزة الأولى تبلغ 300 ألف جنيه ، والثانية : 250 ألف جنيه، و الثالثة : 200 ألف جنيه ، والرابعة 150 ألف جنيه ، والخامسة : 100 ألف جنيه .
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