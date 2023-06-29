تحذير من الشبورة.. تعرف على طقس اليوم ثاني أيام العيد

ضبط أقراص وسجائر مخدرة وكبسولات معدة مع 3 ركاب بمطار القاهرة

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة طقس اليوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، وحار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة مشمس على سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت الهيئة يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل، ومعتدل على باقي أنحاء البلاد، ليلا.

وأكدت الأرصاد ارتفاع معدلات الرطوبة غدا، لتزيد من الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 إلي 3 درجات مئوية.

وحذرت الهيئة من الشبورة مؤكدة أنها تتركز خلال ساعات الصباح الباكر، علي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لذا يجب الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة اليوم:

القاهرة 34 23

دمنهور 32 22

كفرالشيخ 31 22

المنصورة 34 23

الزقازيق 34 22

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 23

دمياط 30 21

بورسعيد 31 22

الإسماعيلية 34 23

السويس 33 23

كاترين 32 16

الطور 35 26

طابا 34 26

شرم الشيخ 38 27

الإسكندرية 29 22

العلمين الجديدة 29 22

مطروح 28 21

السلوم 29 22

سيوة 36 22

شلاتين 38 28

حلايب 35 27

الفيوم 34 23

بني سويف 34 23

المنيا 35 23

أسيوط 36 24