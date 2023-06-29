8 يوليو.. توقيع كتاب "البحث عن السعادة" لريم بسيوني بحضور مدير مكتبة الإسكندرية

كتب- محمد شاكر:

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، حفل توقيع كتاب "البحث عن السعادة.. رحلة في الفكر الصوفي وأسرار اللغة" للدكتورة ريم بسيوني، وذلك يوم السبت 8 يوليو، في تمام السابعة مساءً، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب.

يفتتح اللقاء الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور سعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ورئيس اتحاد الناشرين المصريين ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الموزعين العرب، وبمشاركة وعزف الدكتورة رانيا يحيي رئيسة قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون، ونخبة من الكُتاب والأدباء والمفكرين والمثقفين.

وفي أحدث إصداراتها "البحث عن السعادة رحلة فى الفكر الصوفى وأسرار اللغة" "تشرح الكاتبة مفهوم السعادة المرتبطة بالرضا، وذلك من خلال رحلة تاريخية وفكرية عبر الصوفية منذ العصر الأموي وحتى العصر المملوكي. تركز الكاتبة على الحالة الإنسانية للمفكر الصوفي ورحلته للوصول إلى الرضا، لنعرف كيف يحدث الرضا بعد البلاء؟ وهل نرضى ونحن نتعرض لظلم، أو فقد، أو فقر، أو مرض؟ ما سر السعادة؟ نحتاج للقراءة عن الصبر والبلاء عند علماء الصوفية، والحديث عن الخلق العظيم الذي يؤدي إلى التحرر في الدنيا، للفهم الأعمق للصوفية، ومعرفة كيف وصل الصوفي إلى هذه السعادة.

وتعمل ريم بسيوني كأستاذة لغويات في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وصدر لها عدد من الكتب والروايات، مثل: "بائع الفستق"، و"دكتورة هناء"، و"الحب على الطريقة العربية"، و"مرشد سياحي"، و"أولاد الناس... ثلاثية المماليك"، و"سبيل الغارق"، و"القطائع... ثلاثية ابن طولون". كما تُرجمت أعمالها إلى اللغات الإنجليزية، والإسبانية، والإيطالية، واليونانية.

وحصلت ريم بسيوني على العديد من الجوائز الأدبية، من بينها: جائزة أفضل عمل مُترجم في عام 2009 عن رواية "بائع الفستق"، وجائزة "ساويرس للأدب" في عام 2010 عن رواية "دكتورة هناء". وفي عام 2020، حصلت على جائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية عن "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك"، ثم حصلت في عام 2022 على جائزة الدولة للتفوق في الآداب عن مجمل أعمالها.