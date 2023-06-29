غدا.. القومي للطفل يبدأ احتفالات العيد و30 يونيو

كتب- محمد شاكر:

يُقدم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد عبد ‏الحافظ ‏ناصف، مجموعة متنوعة من الفعاليت الثقافية والفنية ‏للأطفال، ‏بالحديقة الثقافية للأطفال، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى في الفترة من 30 يونيو حتى ‏‏3 يوليو ‏‏2023، ابتداءً من الخامسة عصرًا‎.

ويشهد غدا الجمعة 30 يونيو، تقديم ورش فنية وطنية ‏احتفالًا ‏بثورة 30 يونيو، تتضمن تاج علم مصر- قلوب علم مصر- رسم علم ‏مصر ‏على الوجه، وفقرات وطنية لفريق كورال سلام- ‏عروض ‏فريق بنكمل بعض من ذوي الهمم- عروض فريق خيال ‏الظل ‏نتاج ورشة خيال الظل لصون التراث- عروض وطنية ‏فريق بنات ‏وبس- عروض فريق كروكى لعرائس الماريونت- ‏عرض ‏الأراجوز‎.‎

كما تشمل فعاليات الفترة من 1 حتى 3 يوليو، عددًا من ‏الورش ‏الفنية المتنوعة، والرسم على الوجه، وعروضًا ‏لفريق خيال الظل ‏نتاج ورشة خيال الظل لصون التراث، وعروضًا يُقدمها ‏‏فريق كروكي ‏لعرائس الماريونت، إضافة لعرض الأراجوز.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني اعتمدت جدول فعاليات عيد الأضحى المبارك في القطاعات التابعة للوزارة، مؤكدة أن تزامن الاحتفال بالعيد من الاحتفال بثورة 30 يونيو يعطي الاحتفالات أهمية خاصة.