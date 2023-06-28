ضبط أقراص وسجائر مخدرة وكبسولات معدة مع 3 ركاب بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب أقراص لعقار الترامادول المخدر وكبسولات مع راكب مصري فور وصوله من الدوحة.

وتم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري يخفي مخدر الماريجوانا وسجائر بها نفس المخدر علي نفس الرحلة، وضبط كمية كبيرة من كبسولات المعدة مع راكبة مصرية فور وصولها من الكويت، وقامت سلطات الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية مع الركاب الثلاثة.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، تم ضبط راكب مصري بحوزته ٣ عبوات بداخلهم أقراص وكبسولات لعقار الترامادول المخدر باجمالي ١٠٨٩ قرصاً ؛ وتم الضبط بواسطة كل من أحمد جمال مأمور الجمرك و عمرو غزال مأمور الجمرك المعين علي جهاز الفحص بالأشعة تحت إشراف محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢.

والمحاولة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب نفس الرحلة، تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته ١١ جرام من نبات الماريجوانا المخدر، و14 سيجارة ملفوفه بنفس المخدر، ومطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات، وتم الضبط بواسطة كل من أحمد حمدي عبد العال مأمور اللجنة الجمركية واحمد فؤاد مأمور التفتيش اليدوي وكل من يوسف منشاوي مأمور الجمرك واحمد الشريف رئيس القسم من ادارة الفحص بالأشعة تحت اشراف جمال السيد مدير الحركة المشرف على الصالة بمبني الركاب رقم ٢.

والمحاولة الثالثة أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب طائرة الجزيرة القادمة من الكويت، استوقف محمد مصطفى مأمور اللجنة الجمركية أحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من الصالة وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من هيثم صلاح مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات قد تكون دوائية داخل حقائب الراكبة، قام احمد فتحي عبد المجيد مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف هند محمد العشري مامور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا، مما اسفر عن ضبط كمية من كبسولات المعدة بلغ عددها ١٠٠ عبوة كبسولات معدة.

وأمر أحمد عمر عبد القادر مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٥ ضد الراكب الاول ، وأمر محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة الاولي بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٦ ضد الراكب الثاني، أمر أحمد عبد الهادي مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٧ ضد الراكبة، وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢، والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكبين الأول والثاني للنيابة.