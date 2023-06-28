لأول مرة.. الأوقاف: 1.5 مليون جنيه جوائز لفرع ذوي الهمم بـ "العالمية للقرآن"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، تخصيص خمس جوائز لفرع ذوي الهمم من المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمبلغ وقدره مليون ونصف المليون جنيه.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأربعاء، أن ذلك يأتي لذوي القدرات الخاصة من ذوي الهمم من أهل القرآن الكريم.

وأوضحت أن جوائز فرع ذوي الهمم بالمسابقة العالمية للقرآن على النحو التالي:

الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 350 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 300 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة: 250 ألف جنيه.

الجائزة الخامسة: 200 ألف جنيه.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن موعد الاختبار المركزي المؤهل للمسابقة لهذا الفرع.