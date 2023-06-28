التموين: المديريات تعمل بطاقتها خلال أيام العيد

كتب - محمد سامي:

أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، وجه بالعمل اليومي من خلال " ‏الورديات " خلال إجازة عيد الأضحي المبارك.

وأشار في بيان له، اليوم، إلى أن توجيهات الوزير شملت المرور الدائم ‏على محال الأغذية التي تقدم وجبات للمواطنين، والمرور ‏اليومي على المخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ صرف ‏السلع التموينية ومحطات الوقود ومخازن الجملة للتأكد من ‏توافر السلع وعدم التلاعب بالأسعار المقررة لها.

وأضاف أن ‏المديريات سوف تسير حملات يومية على كل الأنشطة ‏التموينية والغذائية أيضًا، مؤكدا أن توجيهات ‏الدكتور علي المصيلحي لمديري المديريات هي رفع تقرير ‏يومي لغرفه العمليات المركزية بالوزارة بقطاع الرقابة والتوزيع أحمد مهدي مستشار الوزير لشئون قطاع الرقابة والتوزيع حول توافر السلع ‏بالمنافذ التموينية والمجمعات، بالإضافة إلى محطات الوقود ‏أيضًا.

وأكد المتحدث الرسمي، أن منافذ ‏صرف السلع التموينية ستعمل بكامل طاقتها خلال عيد الأضحى المبارك مشيرا إلى ‏أن مخازن الجمله التابعة لشركتي الجملة ( العامة والمصرية) ‏ستوفر احتياجات منافذ صرف السلع من السلع المقررة على ‏بطاقه الدعم مؤكدا أن الدكتور علي المصيلحي ‏وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتوفير مخزون ‏استراتيجي من الدقيق بكل مخبز يكفي أيام العيد كل مخبز حسب الحصة ‏المقررة له.​