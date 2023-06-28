التموين: المديريات تعمل بطاقتها خلال أيام العيد
كتب - محمد سامي:
أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بالعمل اليومي من خلال " الورديات " خلال إجازة عيد الأضحي المبارك.
وأشار في بيان له، اليوم، إلى أن توجيهات الوزير شملت المرور الدائم على محال الأغذية التي تقدم وجبات للمواطنين، والمرور اليومي على المخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ صرف السلع التموينية ومحطات الوقود ومخازن الجملة للتأكد من توافر السلع وعدم التلاعب بالأسعار المقررة لها.
وأضاف أن المديريات سوف تسير حملات يومية على كل الأنشطة التموينية والغذائية أيضًا، مؤكدا أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي لمديري المديريات هي رفع تقرير يومي لغرفه العمليات المركزية بالوزارة بقطاع الرقابة والتوزيع أحمد مهدي مستشار الوزير لشئون قطاع الرقابة والتوزيع حول توافر السلع بالمنافذ التموينية والمجمعات، بالإضافة إلى محطات الوقود أيضًا.
وأكد المتحدث الرسمي، أن منافذ صرف السلع التموينية ستعمل بكامل طاقتها خلال عيد الأضحى المبارك مشيرا إلى أن مخازن الجمله التابعة لشركتي الجملة ( العامة والمصرية) ستوفر احتياجات منافذ صرف السلع من السلع المقررة على بطاقه الدعم مؤكدا أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتوفير مخزون استراتيجي من الدقيق بكل مخبز يكفي أيام العيد كل مخبز حسب الحصة المقررة له.
سوق مصراوى
-
لماذا يحتاج كل بيت الإير فراير؟ مميزاتها وأفضل أنواعها بخصومات تصلتفاصيل
-
لتجربة تنظيف منزلية سهلة وممتعة.. أفضل الأدوات بأسعار تبدأ من 17 جنيهاتفاصيل
-
آخر إصدارات الساعات النسائية لموضة صيف 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات الموضة من النظارة الشمسية للنساء لصيف 2023 تبدأ من 75 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أنواع الميكرويف 2023 بأسعار تبدأ من 2999 جنيهاتفاصيل
-
زجاجات مياه للثلاجة لصيف 2023 آمنة غذائياً تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: