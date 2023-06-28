التموين: المديريات تعمل بطاقتها خلال أيام العيد

أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين ‏والتجارة الداخلية، أن مديريات التموين تعمل بكامل طاقتها، مشيرا إلى أن هناك تقرير يومي يتم رفعه للوزير من غرفة العمليات المركزية بالوزارة حول ‏انتظام عمل المخابز ومنافذ صرف السلع والمستودعات ومحطات ‏الوقود.

وأشار معاون الوزير إلى ‏أن السيد الدكتور علي المصيحلي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قد وجه بالعمل اليومي من خلال "‏الورديات" خلال إجازة عيد الأضحي المبارك.

ولفت إلى أن توجيهات الوزير شملت المرور الدائم ‏على محال الأغذية التي تقدم وجبات للمواطنين، والمرور ‏اليومي على المخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ صرف ‏السلع التموينية ومحطات الوقود ومخازن الجملة للتأكد من ‏توافر السلع وعدم التلاعب بالأسعار المقررة لها.

وأضاف ‏المتحدث الرسمي: تقوم ‏المديريات بتسيير حملات يومية على كل الأنشطة ‏التموينية والغذائية أيضًا، وهناك تقرير يومي لمديري المديريات يتم رفعه لغرفة العمليات المركزية بالوزارة بقطاع الرقابة والتوزيع، حول توافر السلع ‏بالمنافذ التموينية والمجمعات، بالإضافة الى محطات الوقود ‏أيضًا.

وأكد أن منافذ ‏الصرف السلع التموينية سوف تعمل بكامل طاقتها خلال عيد الأضحى المبارك مشيرا إلى ‏أن مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة (العامة والمصرية) ‏ستوفر احتياجات منافذ صرف السلع من السلع المقررة على ‏بطاقه الدعم مؤكدا أن الوزير قد وجه بتوفير مخزون ‏إستراتيجي من الدقيق بكل مخبز يكفي أيام العيد كل مخبز حسب الحصة ‏المقرره له.​