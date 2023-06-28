التموين: المديريات تعمل بطاقتها خلال أيام العيد
أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديريات التموين تعمل بكامل طاقتها، مشيرا إلى أن هناك تقرير يومي يتم رفعه للوزير من غرفة العمليات المركزية بالوزارة حول انتظام عمل المخابز ومنافذ صرف السلع والمستودعات ومحطات الوقود.
وأشار معاون الوزير إلى أن السيد الدكتور علي المصيحلي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه بالعمل اليومي من خلال "الورديات" خلال إجازة عيد الأضحي المبارك.
ولفت إلى أن توجيهات الوزير شملت المرور الدائم على محال الأغذية التي تقدم وجبات للمواطنين، والمرور اليومي على المخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ صرف السلع التموينية ومحطات الوقود ومخازن الجملة للتأكد من توافر السلع وعدم التلاعب بالأسعار المقررة لها.
وأضاف المتحدث الرسمي: تقوم المديريات بتسيير حملات يومية على كل الأنشطة التموينية والغذائية أيضًا، وهناك تقرير يومي لمديري المديريات يتم رفعه لغرفة العمليات المركزية بالوزارة بقطاع الرقابة والتوزيع، حول توافر السلع بالمنافذ التموينية والمجمعات، بالإضافة الى محطات الوقود أيضًا.
وأكد أن منافذ الصرف السلع التموينية سوف تعمل بكامل طاقتها خلال عيد الأضحى المبارك مشيرا إلى أن مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة (العامة والمصرية) ستوفر احتياجات منافذ صرف السلع من السلع المقررة على بطاقه الدعم مؤكدا أن الوزير قد وجه بتوفير مخزون إستراتيجي من الدقيق بكل مخبز يكفي أيام العيد كل مخبز حسب الحصة المقرره له.
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