ماذا قدم مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثالث؟

كتب- مصراوي:

عقد مجلس الشيوخ دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، على مدى 9 أشهر، إذ شهد تفعيل الأدوات التشريعية والرقابية، التي تمثلت في مناقشة عدد من مشروعات القوانين ا​لمقدمة من الحكومة أو المحالة من مجلس النواب، بالإضافة إلى الدراسات وطلبات المناقشة العامة، إضافة إلى المئات من الاقتراحات المقدمة من أعضاء الشيوخ إلى الحكومة في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وشهد دور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ، جهود تشريعية تضمنت مشروع قانون تنظيم الاتصالات ومشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريد والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية وتقنين أوضاع المنشأت الصناعية غير المرخص لها ، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024.

كما تضمن 17 طلب مناقشة عامة، حول استيضاح النتائج حول مؤتمر تغير المناخ، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمى للدولة المصرية، وخطة الإصلاح الإدارى والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإدارى بالدولة، وطلبى مناقشة عامة حول خطة وزارة السياحة لتعظيم الايرادات السياحية وزيادة عدد السياح، ووضع استرايتيجة قومية لتحسين السياحة بمصر.

وتضمنت أيضا طلبات مناقشة عامة بشأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية فى إطار رؤية الجمهورية الجديدة وأيضا هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام الدراسى من أجل الدروس الخصوصية ، وآليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس، وتضمنت أيضا استيضاح السياسات الزراعية للحكومة فى ظل المتغيرات المحلية والإقليمية، وسياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدور التاريخى لقصور الثقافة والمسارح فى نشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كإحدى الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصرى، والسياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التى تسهم فى دعم مدخراتهم فى مصر وأيضا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.

وناقش مجلس الشيوخ استيضاح سياسة الحكومة لتطبيق مادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وسياسة الحكومة بشأن إزالة العقبات والمشكلات التى تواجه قادرون باختلاف فى مصر، وتعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات وسبل ترشيد مياه الرى آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى والكتاب الجامعى الالكتروني ، تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدولى الأوروبية.

وعلى مستوى الاقتراحات برغبة شهد المجلس 564 اقتراحا تمت إحالتهم للحكومة مع نظر 5دراسات ضمت الشباب وسوق العمل غير الرسمى وظاهرة العنف الأسرى والأثر التشريعي بشأن نقابة التجاريين وسبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وتفعيل دور التعاونيات بمصر .