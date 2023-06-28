وسائل الأمان والسلامة متوفرة.. وزيرة البيئة تطمئن على شواطئ الغردقة

كتب- مصراوي:

قادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، صباح اليوم الأربعاء، فريق محميات البحر الأحمر، في جولة تفقدية لشواطىء الغردقة، حيث استقلت أحد مراكب محميات البحر الأحمر وبدأت جولة التفقد والاستطلاع من ميناء اليخوت مرورا بجزيرة أبو منقار وشعب السقالة وانتهاء بجزيرة الجفتون.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجولة أنه تم تفقد إحدى المراكب السياحية الموجودة بتلك المنطقة للتأكد من توافر كافة الاشتراطات البيئية وعوامل السلامة والأمان لممارسى الأنشطة البحرية الموجودين داخل المركب، كما تم التأكد من عدم وجود أى ممارسات بيئية خاطئة.

وفى ذات السياق فقد اطمئنت وزيرة البيئة من مدير محميات البحر الأحمر، أنه تم توزيع كافة العاملين بمحميات البحر الأحمر على الأماكن المختلفة على طول الساحل مثل مناطق الجونة وخليج أبو سومة وسهل حشيش وخليج مكادى لاستمرار قيامهم بعمليات المسح البحرى والتى بدأت منذ أمس، وتأكدها من توافر كافة إجراءات السلامة والأمان لهم، وكذلك تم التأكيد على الالتزام بالتعليمات التى أصدرتها وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر خلال الأسبوع الماضى وذلك من قبل مراكز الغوص والمراكب والفنادق السياحية.

وأوضحت أنه يوجد فريق آخر من محميات البحر الأحمر يعمل على طول الساحل للتأكد من التزام الشواطىء بالاشتراطات البيئية وبإجراءات السلامة والأمان لممارسى الأنشطة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.

والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد أشرفت وتابعت أمس على أعمال الرصد الساحلي من قبل فريق عمل المحميات بالبحر الأحمر بمنطقة شمال مدينة الغردقة وجنوبا بنطاق مناطق مجاويش وسهل حشيش ومكادي للوقوف علي كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال أول أيام عيد الأضحى المبارك.​