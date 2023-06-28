للأمهات.. ننشر جدول التطعيمات الأساسية للأطفال من عمر يوم لعامين

كتب- أحمد جمعة:

شددت وزارة الصحة والسكان، على أهمية الحفاظ على التطعيمات الإجبارية للأطفال، خاصة بعد تحديثها خلال الفترة الماضية.

وسبق أن قررت وزارة الصحة تطعيم الأطفال بجرعتين جديدتين من "سولك" عند إتمام عمر "شهرين و6 أشهر"، بجرعة 0.5 سم، حقنًا بالعضل بالعضلة الأمامية للفخذ اليسرى، إضافة إلى الجرعة الحالية عند إتمام 4 أشهر.

وبذلك يصبح جدول التطعيمات الروتينية متضمنًا 3 جرعات من طعم شلل الأطفال بالحقن سولك عند إتمام "شهرين- 4 شهور- 6 شهور".

يأتي ذلك في إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال وسياسة وزارة الصحة التي تتضمن إدراج الطعوم الجديدة أو زيادة عدد جرعات التطعيمات الروتينية القائمة حسب مقتضيات الوضع الوبائي.

وينشر مصراوي جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال كالتالي:​