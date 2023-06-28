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BBC

بعد حجزه بالرعاية المركزة.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان جورج بهجوري

03:34 م الأربعاء 28 يونيو 2023

جورج بهجوري

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كتب- محمد شاكر:
أكد حلمي رياض، الصديق المقرب من الفنان التشكيلي الكبير جورج بهجوري، أن حالته الصحية مستقرة، مشيرًا إلى أنه سينتقل غدا أو بعد غد على الأكثر إلى غرفة عادية، بعد احتجازه في قسم الرعاية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.
وقال رياض في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن "بهجوري" تعرّض لأزمة صحية، الأحد الماضي، بسبب وجود تجمع دموي قديم، ونزيف خفيف في المخ، مشيرًا إلى أن جميع الوظائف الحيوية تعمل بكفاءة.
وولد الفنان جورج بهجوري في 13 ديسمبر 1932، وهو رسام وفنان تشكيلي، مارس الرسوم الكاريكاتيرية في مجلتي روزاليوسف وصباح الخير خلال الفترة بين عامي 1953 و1975، ونظم العديد من المعارض الفنية، بالإضافة لوجود العديد من المقتنيات الخاصة به في عدد من المتاحف المصرية والعالمية، منها متحف الفن الحديث، ومتحف لومانسي في فرنسا.
ودخلت لوحات بهجوري الزيتية جناح الكورسول في متحف اللوفر عام 1990، لتمثل الجناح المصري بدعوة خاصة من جمعية محبي الفنون الجميلة في باريس، وحصلت لوحته «وجه من مصر» على الميدالية الفضية.

سوق مصراوى

جورج بهجوري حلمي رياض الفن التشكيلي

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