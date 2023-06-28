مد ساعات العمل بحديقة الحيوان خلال أول أيام العيد

ضبط 73 ثعبانًا مع مصري قادم من عمان

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الدكتورة مها صابر، مديرة حديقة الحيوان بالجيزة، أن الحديقة استقبلت ما يقرب من 12 ألف زائر منذ فتح أبوابها في تمام الثمانية والنص صباحًا حتى الآن.

وقالت في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن الأعداد ستكسر حاجز الـ30 ألف زائر، مؤكدة أنه قد تضطر إلى غلق الحديقة بعد الساعة الخامسة مساءً بدلًا من الساعة الرابع، بسبب إقبال المواطنين.

وأضافت أن الحديقة فتحت جميع أبوابها للحد من الزحام وسط إجراءات أمنية مشددة من الأمن الداخلي للحديقة، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة.

ولفتت إلى أن ثاني وثالث ورابع أيام العيد سترتفع أعداد الزوار بشكل أكبر نظرًا لانشغال المواطنين بذبح الأضاحي.