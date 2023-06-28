خاص| ضبط ٢٢ ألف علبة.. إجراءات عاجلة من حماية المستهلك بسبب أزمة السجائر

كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر مطلعة في جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يراقب التحركات السعرية لأسواق السجائر خلال الفترة الماضية.

وقالت المصادر في تصريح خاص لـ"مصراوي": تحركنا خلال الفترة الماضية على عدة محاور.

وذكر أن المحاور تتمثل في:

في الفترة من 1 يناير 2023 حتى الفترة 30 مايو 2023 وجَّه الجهاز حملات بأفرع الجهاز كافة والمقر الرئيسي نظرًا لارتفاع أسعار السجائر بشكل مبالغ وحُررت محاضر للمخالفين بإجمالي مضبوطات خلال تلك الفترة 21997 علبة/ باكو تبغ.

- تكثيف الحملات الرقابية خلال يونيو الحالي على المنشآت الخاصة ببيع السجائر والتبغ.

- يجرى تكثيف الحملات بالأسواق في فترة الأعياد والإجازات للتأكد من التزام التجار.

وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة الشرقية للدخان، إن قطاع السجائر لم يرفع الأسعار حتى الآن، معلقا: "مستغربين الأسعار ارتفعت ليه".

وتفاقمت أزمة نقص بعض أنواع السجائر وارتفاع أسعارها في الأسواق خلال الأيام الأخيرة، ووصل بعض أسعار السجائر الشعبية لدىتجار إلى مستويات أكثر من 40 جنيها للعبوة.

وقررت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" رفع أسعار عدد من أصناف السجائر، نهاية مارس الماضي، وتتراوح الزيادة الجديدةفي الأسعار ما بين جنيه و3 جنيهات في العلبة الواحدة.